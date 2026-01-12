2.5次元グループ「すとぷり」「Knight X - 騎士X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の全5グループが、2月7、8日に東京ドームで大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026(通称：すとふぇす)」を開催する。このほど、各グループから2人ずつ計10人のメンバーたちが、スポニチなどの合同インタビューに応じた。――昨年4月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで初