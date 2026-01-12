絵本「おばけのマール」の20周年を記念した特別展＝札幌市札幌市が主な舞台の絵本「おばけのマール」が2025年12月で20周年を迎えた。マールが時計台や大通公園など市民の思い出の場所に出かけるストーリー。シリーズは14作に上り、子どもだけでなく親世代にも愛されている。（共同通信＝篠崎真希）マールは白くて頭も体も丸く、くりくりとした目の子どものおばけ。好奇心旺盛で、雪祭りで街の人と一緒に大きな雪だるまをつくっ