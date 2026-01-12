●10年以上前に描かれた原作の先見の明に衝撃 FODとPrime Videoで配信中のドラマ『にこたま』(毎週金曜20:00最新話配信)に主演する橋本愛。出会って12年、なんとなく幸せな日々を過ごす温子(橋本)と晃平(瀬戸康史)に、晃平の同僚である高野ゆう子(比嘉愛未)も絡んだ3人の葛藤を描く作品だ。“あっちゃん”こと温子という人物に重ね合わせたのは、「感情的になるより理性的に思考を練る」生き方と、恋愛や出産にどこか居心地の悪さ