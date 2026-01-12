50代の夫と2人の子どもを持つ友人Oの体験談です。週に一度訪れる義母が持参する料理を前に、夫が放った衝撃的な一言。25年間積み重ねてきた我慢の糸が切れたとき、Oは意外な行動に。家族の在り方を問い直す、ある日曜日の出来事です。 日曜日、義母の訪問 日曜の朝、私は冷蔵庫を開けながら「今日のお昼、何作ろうかな」と呟きました。 50代の夫と大学生の娘、高校生の息子の4人分の昼食を考えていると、夫が言いました。 「