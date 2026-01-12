苦しみから覚醒へ「もちろん、ＭＶＰは嬉しかったんですけど、日本一になれたことが一番です。これまで４回、優勝を経験しているんですが、西武時代はＣＳで敗退。一昨年は日本シリーズで負けてしまった。ようやく念願叶いました。本当に苦しいシーズンだったので、野球の神様が最後にご褒美をくれたのかな、と」セ・リーグ王者の阪神と激突した25年の日本シリーズで、ソフトバンクの山川穂高（34）は3試合連発となる3本塁打に7打