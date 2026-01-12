２．５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ！（すとふぇす）」が２月７、８日に東京ドームで開催される。このほど、「すとぷり」の莉犬、るぅと、「騎士Ｘ―ＫｎｉｇｈｔＸ―」のばぁう、しゆん、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」のちぐさくん、あっきぃ、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」の心音、みかさくん、「すにすて―Ｓｎ