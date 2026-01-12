横浜中華街にある横浜開運水族館フォーチュンアクアリウム（横浜市中区）は元日から、神社やお寺をお参りした証しの御朱印をモチーフにしたオリジナルの「魚朱印」の販売を始めた。中華街にある水族館らしさを感じてもらおうと、花や魚、竜など縁起のいい絵柄を使って文字を描く中国の伝統芸術「花文字」を使用。魚の絵で表現した「魚」と「福」の２種類を販売している。今後、季節限定のデザインも準備予定。館名を揮毫（き