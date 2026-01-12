1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、Stray Kidsがパワフルなパフォーマンスで会場を盛り上げた。【映像】上裸になり生着替え…凄すぎるStray KidsのステージStray Kidsはサバイバル番組『Stray Kids』から2018年にデビューした、韓国の8人組ボーイズグループ。昨年は日本と韓国でスタジアム公演を成功させ、今年6月にはアメリカの音楽フェスティバル『The Governors Ball』でヘッド