俳優・沢口靖子が主演するテレビ朝日系ドラマ『科捜研の女』が、23日放送のスペシャルドラマ『科捜研の女 ファイナル』（後8：00〜9：48）で完結を迎える。本作に出演するゲストキャストが発表された。【写真】若々しい！キュートな笑顔を見せる沢口靖子1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の女』が、放送300回という節目を迎え、その歴史に幕を下ろす。ファ