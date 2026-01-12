新潟県では１２日昼過ぎにかけて海は大しけとなる所があるでしょう。午前７時４５分現在、県内では「波浪警報」が発表中です。沿岸部全域では高波に警戒してください。気象台によると佐渡では１２日朝にかけて非常に強い風が吹き、中越と上越の山沿いでは１２日昼過ぎにかけて大雪となる所がある見込みです。また、新潟県では１２日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に積乱雲が発達するでしょう。◆雪の予想