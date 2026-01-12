2022-23シーズンにはウニオン・ベルリンの選手としてブンデスリーガで8ゴールを記録し、2023年には遅咲きながらドイツ代表デビューも果たしたFWケビン・ベーレンス。34歳を迎えた今季はスイス1部のFCルガーノでプレイしているのだが、スイス1部の戦いは昨年12月22日の戦いを最後に一旦ウインターブレイクへ突入。今週よりリーグ戦が再開される予定で、年明けからは各チームが親善試合などで調整を進めてきた。ルガーノも9日にチェ