自国開催となっているアフリカ・ネイションズカップ2025にて、モロッコ代表は準々決勝でカメルーン代表も2-0で撃破。ここまで順調に勝ち進んでいる。そこで圧巻の活躍を見せているのがレアル・マドリード所属MFブラヒム・ディアスだ。グループステージからブラヒムは5試合連続でネットを揺らしており、カメルーン戦でも26分に貴重な先制点を記録。モロッコ代表を選択したのは2024年3月のことだが、代表デビューから20試合で13ゴー