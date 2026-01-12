免疫力がダウンし体調を崩しやすい週。無理せずのんびりペースを心がけて。仕事は協調性が開運アクション。一人違う方向へと進み過ぎないこと。金運＆買い物は週末から◎。特に旅先などでサプライズな品物が手に入ります。恋愛はモテる人が接近してくるかも。冷静に観察を。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら