のんびりペースが開運アクション。焦ると流れが悪くなりそう。また、今週は金運が好調。貯めるより賢く使うことを心がけると更に財運アップに。仕事は同僚など身近な人とのコミュティを円滑にしておくと○。恋愛はプライドが災いしがち。無邪気なアピールがモテる秘訣に。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら