運動不足や飽食で体調を崩す週。ストイックに身体のメンテナンスに励みましょう。仕事は人間関係でトラブルが起こりがち。中立的な態度を心がけると○。金運は旅先の紛失に注意を。恋愛は腐れ縁を解消したり、婚活の場を広げるなど新たな行動を取ると出会い運アップに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら