ダラダラモードだった人はエンジンがかかる週。ヘアサロンを変えたり新天地を開拓することが開運アクションに。仕事は無自覚に手伝ったことにサプライズが潜んでいそう。また、金運はキャリアを磨く投資を惜しまないこと。恋愛はアウトドアシーンに出会いがあります。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら