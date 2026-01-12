金運が波乱。バランス感覚が開運キーに。偏らないよう心がけて。仕事も金銭が絡む案件はいつも以上に慎重に。週末はレジャー運が◎。馴染みのスポットでパワーチャージできそう。恋愛は第一印象が薄い人と進展する予感が。反対に外見がタイプの人は避けた方が良さそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら