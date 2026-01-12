仕事は新しいことのタネをまくことが開運アクションに。転職活動もおすすめ。また、美容はダイエットをスタートする好機！特に海外のエクササイズに目を向けると○。金運は金融系の学びにツキあり。恋愛はマンネリに注意。カップルもインスタ映えするスポットに足を運んで。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら