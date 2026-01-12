オンもオフもテンションが上がりにくい週。仕事は淡々とミッションをこなすと流れが好転します。レジャー運は好調。美活ファーストな旅が特におすすめ。また、金運は7がラッキーナンバーに。恋愛は、相手のマインドに優しく寄り添うと愛されオーラがアップします。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら