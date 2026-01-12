人付き合いが面倒になるなど対人面が低めな週。また、週末は体調を崩す恐れも。無理せず一人でのんびりできる時間を作りましょう。仕事は自分の直感やひらめきを信じて動くと吉。金運は散財に注意。恋愛は理想を追い求めすぎて空回りしそう。会話が弾む相手が本命に。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら