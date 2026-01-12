美意識が優れる週。金運は高価な買い物にツキあり。また、趣味活動も習い事もエンジョイできそう。仕事はグローバルな分野にチャンスが潜んでいます。外資系の転職も○。恋愛はアクティブに行動するほど素敵な出会いを引き寄せられます。既婚者は妊娠に恵まれる予感も。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら