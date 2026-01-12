パワフルに行動できる週。新しいことへのチャレンジもオススメ。仕事は多方面にアンテナを巡らせると○。一つのことにこだわっていると失敗しそう。金運は自然とお金が貯まる暗示が。ピンクの小銭入れも開運に。恋愛は職場など仕事絡みのシーンに出会いが潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら