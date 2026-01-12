人気運に恵まれノリノリな気分で過ごせる週。仕事は、有益なアイディアが次々湧き上がる暗示が。自信を持って表に公表していきましょう。金運は一度お財布の紐を緩めると浪費に走りそう。週末までは堅実に過ごして。恋愛はフレンドリーに接することができる相手と縁あり。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら