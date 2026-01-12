週末からレジャー＆金運が上昇。ただ、調子に乗ると痛い目に遭う恐れも。小さなことでも計画を立て動きましょう。仕事は、美に関することにツキが潜んでいます。趣味や好きなことが収入に繋がる暗示も。恋愛はユニークなイベントやパーティーで楽しいと人巡り会えそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら