強い寒気の影響で東海地方は山間部を中心に、平野部でも大雪になっていて、名古屋市で1センチ、岐阜市では10センチ以上の積雪を観測しました。 【写真を見る】東海地方各地で大雪岐阜市で１１センチ名古屋で１センチの積雪新幹線も遅れが発生 記者「足元に気をつけながら歩いています」 １２日午前６時現在の積雪は、岐阜市で11センチを観測したほか、名古屋の都心部でも地面にうっすらと雪が積もり、この冬初めて、1セン