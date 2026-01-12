3連休最終日・成人の日のきょう12日（月・祝）は、晴れる地域も含めて全国的に真冬の寒さとなりそうです。北日本や北陸では引き続き、大雪や猛吹雪に警戒が必要です。北日本や東日本・西日本の日本海側を中心に積雪が増えていて、北日本や北陸では1メートルを超えている所があります。また、東海や近畿、四国の太平洋側でも雪の積もっている所があり、岐阜では今シーズン初めての積雪を観測しました。きょう12日（月・祝）は西から