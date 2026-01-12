巨人・岸田行倫インタビュー【甲斐が加入も「絶対に負けられない」】巨人８年目のキャッチャー・岸田行倫（きしだ・ゆきのり）は昨シーズン、87試合に出場して打率.293、キャリアハイの８本塁打を放つなど存在感を高めた。チーム最多の69試合で先発マスクを被った巨人の岸田photo by Sankei Visual岸田はリーグ優勝した2024年に、自己最多の88試合に出場。強肩を生かし、セ・リーグ1位の盗塁阻止率を記録する活躍を見せ、