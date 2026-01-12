＜大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館【映像】“美四股”の向こうに気品ある女性著名人の姿新春の熱気に包まれた大相撲初場所の初日、土俵上で行われた力士の所作の背後に、ひと際目立つ気品ある女性著名人の美しい姿が中継カメラに映し出される一幕があった。注目のシーンは十両筆頭・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）と同じく十両筆頭・藤青雲（藤島）での一番でのこと。取組前、琴栄峰の代名詞ともいえる“美四股”の所作の向