2026年1月9日、香港メディア・香港01は、かつて品質の代名詞であった日本企業が中国市場で直面している苦境と、その裏で進む戦略転換について報じた。記事は、トヨタやキヤノン、パナソニックなどに代表される、かつては中国人の生活のあらゆる場面で信頼の象徴であった「メイド・イン・ジャパン」が、ここ数年は家電、デジタル、日用品の各分野で中国市場から続々と撤退していると紹介。具体的な事例として、キヤノンの中山工場閉