10Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼²òÀâ¼Ô¤Î¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬½Ð±é¤·¡¢ÂÇÎ¨3³ä¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹­Åç¡Ë¤Î.309¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.304¤À¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë¤â.301¡£ºòµ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¹ç¤ï¤»¤Æ3³äÂÇ¼Ô¤Ï3¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¾¾