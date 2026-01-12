＜大相撲初場所＞◇初日◇11日◇東京・両国国技館【映像】豊昇龍が受け取った驚きの懸賞束大相撲初場所の初日、結びの一番で白星スタートを切った横綱・豊昇龍（立浪）が手にしたあまりに分厚い懸賞金の束に、ファンから「カバンみたい」「俺の年収くらいある」などと驚愕の声が相次いで寄せられた。今場所の懸賞申し込み総本数は、史上最多となる128社3469本を記録。大相撲人気の高まりを象徴するように、結びの一番を前に行