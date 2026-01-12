◇第104回全国高校サッカー選手権大会 決勝(12日、国立競技場)第104回高校サッカー選手権の決勝戦が12日、国立競技場で午後2時5分にキックオフ。神村学園(鹿児島)と鹿島学園(茨城)ともに初優勝をかけた戦いとなります。神村学園はFW倉中悠駕選手(3年)、FW日高元選手(3年)ともに6得点で今大会得点王。チームは4試合で15得点を奪い、勝ち上がってきました。準決勝の尚志(福島)戦では、10人目までもつれるPK戦の末に辛勝。昨年のイン