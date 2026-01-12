スタディプラス株式会社のStudyplusトレンド研究所はこのほど、全国の大学生522人を対象に、受験生時代の「勉強の切り替えに関するアンケート」を実施、結果を公表した。 【調査結果】短い息抜きの時間…みんなは何してる? 勉強の合間の休憩時間について尋ねたところ、「1時間に1回」が37.9％で最も多かった。次いで「2時間に1回(27.6％)」「3～4時間に1回(15.1％)」「数分～数十分に1回(11.1％)」だった