11ÆüÌë8»þÁ°¡¢ÆîÍÛ»Ô¾®´äÂô¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î»³·Á¿·´´Àþ¤Ä¤Ð¤µ¤¬À®¿Í½÷À­¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤â¸ÆµÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤Ï½÷À­¤¬ÀþÏ©Æâ¤Ë¤¤¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þ50Ê¬²á¤®¡¢ÆîÍÛ»Ô¾®´äÂô¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¾±È¯Åìµþ¹Ô¤­¤Î»³·Á¿·´´Àþ¤Ä¤Ð¤µ¤¬¡¢ÀþÏ©Æâ¤Ë¤¤¤¿À®¿Í½÷À­¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÈÂÁ÷»þ°Õ¼±¤â¸ÆµÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤Ë