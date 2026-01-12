〈《衆院選289選挙区完全予測》参政党が議席6倍増！超激戦区に殴り込む「期日前不倫」議員、元民主党代表に挑む“神谷ガールズ”の明暗は…〉から続く読売新聞が1月9日に報じた「1月解散の検討」記事が波紋を呼んでいる。 読売の“スクープ”に大手メディアも反応。毎日新聞などが高市早苗首相が解散を検討している意向を周囲に伝達したと“後追い報道”したのだ。解散風が新年の永田町に突如吹き荒れている。