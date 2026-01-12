VÃ¥´Ô¤Ø¸þ¤±¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬2026Ç¯¤Î¿·¹½ÁÛ¤òÈäÏª¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤ä¼ã¼ê¤ÎÈ´Å§¤òÌÀ¸À¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸ùÏ«¼Ô¤Î´Ý²Â¹À¤ËÂÐ¤·¡¢Âçµ­Ï¿Ã£À®¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Ê¤¤»Ø´ø´±¤ÎÎäÅ°¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò¤È¼«ÂðÁ°¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡Äµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¿·½Õ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤Ö¤Á¾å¤²¤¿2026Ç¯¥·