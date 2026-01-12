◇米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・クラシック第1日（2026年1月11日バハマオーシャンクラブGC＝7159ヤード、パー72）米男子下部ツアーの開幕戦が始まり、今季から本格参戦した石川遼（34＝CASIO）が5バーディー、ボギーなしの5アンダー67で回り、ホールアウト時点で首位と5打差の39位につけた。前半の4番、7番でバーディーを奪い34で折り返すと、11番パー5では2打目をグリーン手前に運び、アプローチを30センチに寄せて