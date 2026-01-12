＜情報最前線：エンタメ舞台＞女優菊地凛子（45）が、三谷幸喜氏の新作舞台「いのこりぐみ」（30日から、東京・IMMTHEATERなど）で舞台デビューする。映画を中心に国内外でグローバルな活動を続ける中、40代で演劇という新たなキャリアの扉を開く。自称「イタい新人」と胸を張り、新境地にわくわくしている。【梅田恵子】■「いつかやれたら」映画「バベル」（06年）で米アカデミー賞助演女優賞にノミネートされ話題を呼んで20