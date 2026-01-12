2026Ç¯£³ºÐ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤¹ÇÏ¤Ï¡©¡Ê¸åÊÔ¡ËÍÕ²´Ã°¾Þ¤ò£²ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¾¡¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Î¥Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼photo by Sankei VisualÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Î£³ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¡£ÃíÌÜ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î19Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£µ·î31Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤â£µ¿Í¤Î¼±¼Ô¤¬¤½¤Î¹ÔÊý¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£¾®ÅÄÅ¯