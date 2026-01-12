2026Ç¯£³ºÐ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤¹ÇÏ¤Ï¡©¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥óphoto by Kyodo News2025Ç¯¤Î£³ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¤Ï¡¢£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ£²ºÐ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡££Ç£É»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬£²Ãå¡££Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬