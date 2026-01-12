人生で起きる出来事にはすべて意味があると言われる。本当か。お笑いコンビ・髭男爵の山田ルイ53世さんは「その言葉は、生産性、コスパを追求しているようで、息苦しい。ただただ無意味に人生を浪費する自由も許されてしかるべき」という――。※本稿は、山田ルイ53世『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（大和書房）の一部を再編集したものです。©︎サンミュージックプロダクション■あらゆることに意味を見いだ