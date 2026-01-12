中国が台湾周辺で大規模な軍事演習を行い、アメリカはベネズエラを軍事攻撃してマドゥロ大統領を拘束した。政治ジャーナリストの清水克彦さんは「強者が弱者を軍事力でねじ伏せる、『弱肉強食』の時代が始まった」という――。写真＝iStock.com／narvikk※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／narvikk■軍事行動の直前、届いた1通のメール「Shimizu-san、A pizza place in Georgetown is booming.（清水さん、ジョージタウンの