受験生は、ただでさえピリピリと神経をとがらせているもの。交際中の彼女がラストスパートに入ったら、接し方には細心の注意を払いたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「正直ウザい！受験勉強中、迷惑に感じる彼氏の言動」をご紹介します。【１】「有名大学でもないんだから」と志望校をバカにする「行きたい大学をバカにするとか、最悪です」（10代女性）というように、相手の志望校