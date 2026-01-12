『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。思い切って部下をご飯に誘ってみたが…。「気になって仕方ないヤギさん」ヤギさんの社会人生活は、来週に続く！⇒前回を読む『顔を見ればわかるヤギさん』【第1話を読む】中間管理職はつらいよ…3コマ漫画『課長のヤギさん』スタート！