「何かを始めるのに遅すぎることはない」74歳で走り始め、90歳を超えてなおマラソンを完走する北畑さんの言葉は説得力が違う。運動を始めたのは70歳を超えてから「学生時代は昼休みのソフトボールにも入れてもらえないくらいの運動音痴でした。そんな私がニューヨークマラソンを完走するようになるんですから、人生とは本当に不思議なものですよね」新年を迎えると新しいことを始めたくなる。でも、心の中でこう独りごちてしまう