▽ＦＡ杯第３回戦マンチェスターＵ１−２ブライトン（１１日、マンチェスター）ＦＡ杯第３回戦が行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２９）が所属するブライトンはアウェーでマンチェスターＵと対戦。これまで両者は世界最古のカップ戦であるＦＡ杯で過去６回対戦し、６回ともマンチェスターＵが勝ち上がり。直近の対戦はウェンブリーで行われた２０２２−２３シーズンの準決勝。０−０のままＰＫ戦にもつれ込み、マンチェスターＵが