プロ野球ファーム中地区のハヤテは１１日、静岡市内で新加入選手の発表を行った。会見には１６選手が出席し、前阪神の野口恭佑外野手（２５）はＮＰＢ球団復帰を目標に掲げるとともに、「早くチームの戦力となり、勝利に貢献できるように頑張ります」と意気込んだ。この日の会見では昨季、ＮＰＢ球団所属の加入選手は野口のみだったが、池田社長は、今後もＮＰＢ経験者の加入の可能性があることを示唆した。また、今季から球団