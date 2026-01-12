今日12日(月:成人の日)は、寒気の影響で全国的に真冬の寒さ。明日13日(火)以降は春の暖かい空気が優勢の日もあり、寒暖差が大きくなりそう。積雪が多い地域では、雪崩や屋根からの落雪にご注意を。厳しい寒さ前日より大幅に低い時間帯も今日12日(月:成人の日)は、上空1500メートル付近でマイナス6℃以下・平地で雪が降る目安の寒気にすっぽりと覆われるでしょう。夜になると前線を伴った低気圧が日本海に進んでくるため、寒気は