2026年のNPBで注目は、藤川球児監督率いる阪神のリーグ連覇、そして昨年は逃した日本一を達成できるかだろう。1985年優勝の胴上げ投手・中西清起氏と2003年と2005年のV戦士である片岡篤史氏、2人の阪神OBが行方を占う。【前後編の前編】【写真】3球団競合の末に獲得したドラ1の立石正広。佐藤輝明や昨季大車輪の活躍をした石井大智日本シリーズの敗因は中西：昨季の阪神はチーム防御率が2.21とダントツで、打線も1番から5番まで