２０１７年にソースネクストから発売されると、衝撃的なヒットとなったＡＩ通訳機「ポケトーク」。この事業が分離独立。今やグローバルに事業を展開する。社長の松田憲幸氏（60歳）の休日の過ごし方とは？（撮影／西粼進也）代表執行取締役社長松田憲幸65年、兵庫県生まれ。大阪府立大学工学部卒。日本アイ・ビー・エムのシステムエンジニアを経て、96年にソースネクストを創業。06年、東証マザーズ、08年に東証一部に上場。